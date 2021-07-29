Тіла жертв авіакатастрофи на Івано-Франківщині відправлять на експертизу

Правоохоронці встановлюють деталі трагедії з легкомоторним спортивним літаком на Івано-Франківщині. Вже призначили низку експертиз.

Правоохоронці повідомили, що встановили особи усіх загиблих: це 60-річний пілот (житель Коломийського району) та 3 пасажирів-іноземців.

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Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, вона має встановити причини смерті. Окрім того, на місце трагедії прибули фахівці з Національного бюро з цивільної авіації.

Також вже встигли призначити низку експертиз. Зокрема, для встановлення технічного стану повітряного судна та перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

Трагедія на Прикарпатті: головне

Спортивний літак WT-10 Advantic розбився 28 липня поблизу села Шепарівці на Івано-Франківщині.

Повітряне судно врізалося у житловий будинок. Згодом пролунав вибух.

Трагедія забрала життя 4 людей: пілота Ігоря Табанюка та 3 туристів: Амрама Фромовіца (США), Герша Вайса (Велика Британія) та Еліезера Бріля (США).

Слідство попередньо встановило, що іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця. Він має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.