Тіла жертв авіакатастрофи на Івано-Франківщині відправлять на експертизу

29 липня 2021 , 16:24
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Джерело:

Нацполіція

Правоохоронці встановлюють деталі трагедії з легкомоторним спортивним літаком на Івано-Франківщині. Вже призначили низку експертиз.

Правоохоронці повідомили, що встановили особи усіх загиблих: це 60-річний пілот (житель Коломийського району) та 3 пасажирів-іноземців.

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Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу, вона має встановити причини смерті. Окрім того, на місце трагедії прибули фахівці з Національного бюро з цивільної авіації.

Також вже встигли призначити низку експертиз. Зокрема, для встановлення технічного стану повітряного судна та перевірки якості палива, яким заправлявся літак.

Зауважте! Слідство попередньо встановило, що іноземці замовили екскурсійний політ у приватного підприємця. Він має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком.

Трагедія на Прикарпатті: головне

  • Спортивний літак WT-10 Advantic розбився 28 липня поблизу села Шепарівці на Івано-Франківщині.
  • Повітряне судно врізалося у житловий будинок. Згодом пролунав вибух.
  • Трагедія забрала життя 4 людей: пілота Ігоря Табанюка та 3 туристів: Амрама Фромовіца (США), Герша Вайса (Велика Британія) та Еліезера Бріля (США). 
Автор: Мар'яна Бекало