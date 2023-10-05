В тілах знайшли уламки гранати, в офісі – кокаїн, – Путін про смерть Пригожина та його посіпак

Російський диктатор Путін прокоментував смерть Пригожина та керівництво "Вагнера". Він заявив, що у їхніх тілах нібито знайшли уламки ручної гранати.

Путін заявив, що на літак Пригожина не було зовнішнього впливу. Але у тілах пасажирів літака нібито знайшли фрагменти ручних гранат.

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Путін прокоментував падіння літака Пригожина

Вочевидь, Кремль хоче зробити все для того, аби його не звинувачували у смерті глави ПВК "Вагнера". Тепер вже в тілах загиблих з'явилися уламки якихось гранат. І цікаво, що при такій "знахідці" тіла не перевіряли на наркотики чи алкоголь.

У тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат. На жаль, експертизи на наявність алкоголю та наркотиків у тілах загиблих не проводилися,

– заявив Путін.

Водночас він заявив, що в офісі компанії Пригожина в Петербурзі виявили 10 мільярдів рублів готівкою і 5 кілограмів кокаїну.

При цьому, за словами диктатора, голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін "доповів йому", що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу.

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