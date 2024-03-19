Тільки в березні Росія випустила по Україні 130 ракет і понад 320 "Шахедів", – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що тільки за 19 днів березня Росія випустила по Україні понад 300 "Шахедів" та 130 ракет. Також вороги били по наших регіонах керованими авіабомбами.

Президент України пояснив, що Україна довела, що може ефективно збивати ворожі ракети, дрони та знищувати авіацію окупантів. І це рятує тисячі життів та дає можливість працювати нашій економіці.

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Що відомо про атаку росіян по Україні в березні

Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" майже 900 керованих авіабомб,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що ми потребуємо більшого захисту, тобто реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.

Зеленський пояснив, що Patriot та інші системи ППО мають робити те, заради чого створювались – захищати життя людей, а не припадати пилом на зберіганні.

Президент подякував всім, хто допомагає та вкотре запевнив, що російський терор повинен програти.

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