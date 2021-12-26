Тільки "двосторонні відносини": у Кремлі заявили, про що Путін готовий говорити з Зеленським

Речник Кремля Дмитро Пєсков відзначився черговою заявою щодо України. Цього разу він заявив, що у разі зустрічі Володимир Путін з президентом України Володимиром Зеленським війну на Донбасі обговорювати не буде.

За словами Пєскова, Путін не готовий до переговорів як сторона конфлікту на Донбасі. У Кремлі традиційно вважають себе не причетними до нього.

Цікаво Кремль відзначився черговою цинічною заявою щодо України

Кремль хоче говорити про двосторонні відносини

Дмитро Пєсков переказав слова Володимира про те, що той буцімто готовий говорити з Володимиром Зеленським. Однак очільник Кремля хоче говорити про "двосторонні відносини" Росії та України.

Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання – питання не до Путіна. Путін каже: Якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини,

– заявив Пєсков.

Крім того, речник Путіна відзначився ще однією цинічною заявою. За його словами, Володимир Зеленський нібито "має можливість приїхати на саміт країн СНД, однак не зробить цього".

Можливі перемовини Путіна та Зеленського: головне

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що за 2021 рік була лише одна спроба організувати телефонні переговори президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак вона була безрезультатною.

Єрмак наголосив, що Володимир Зеленський не телефонує туди, де його дзвінка не чекають.

Водночас за інформацією російських ЗМІ телефонна розмова президентів України та Росії може відбутися до кінця 2021 року. Однак вона передбачена "10 кроками для вирішення конфлікту на Донбасі", нібито текст яких там опублікували.

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