Тільки один дієвий спосіб, – політолог пояснив логіку дій США щодо Путіна

Російського президента Володимира Путіна справді залякали санкціями. Водночас наразі США їх використовують дуже обережно.

За логікою Заходу, завжди важливо тримати найважчу загрозу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський політолог Дмитро Орешкін.

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"Загроза санкцій – набагато ефективніший інструмент, ніж самі по собі санкції", – вважає Орешкін.

Який спосіб справді дієвий

Водночас за його словами, відключення від SWIFT, відмова обслуговування державного боргу Росії є справді важкими обмеженнями для держави-агресорки.

Мені здається, тільки цей спосіб насправді дієвий,

– наголосив Орешкін.

Він пояснив, що Путін наразі перебуває не в найблискучішій економічній ситуації. Тому повинен звертати увагу на подібні висловлювання.

Орешкін: Для Путіна найважливіше – економіка

"У довготривалій перспективі для Путіна найголовніше – це економіка. Тому що ніхто не має наміру з ним воювати. Ніхто не хоче отримати ядерну війну в Європі", – відзначив російський політолог.

Глава Кремля, як зауважив Орешкін, вже 10 років "буксує" на місці. Відтак розчарування виборців поступово зростає.

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