Тільки закриття неба може гарантувати, що Росія не битиме по атомних об'єктах, – Зеленський

Україні потрібне негайне закриття неба, тільки це може дати гарантію, що Росія не битиме по атомних об'єктах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час ранкового звернення.

"Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами чи авіабомбами по атомних об'єктах", – заявив Зеленський.

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Він висловив вдячність воїнам Нацгвардії, які боронили АЕС, рятувальникам, які гасили пожежу. А також звернувся до простих жителів Енергодару із закликом проганяти окупанта зі своєї землі.

Звернення Зеленського 4 березня: відео

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти ракетами атакували Запорізьку АЕС. Спалахнула пожежа, але всю ніч вогнеборці не могли дістатися до АЕС через постійні обстріли. Ядерне паливо перебуває у середині ядерного реактора. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня. Якщо ядерний реактор вибухне, катастрофа буде в рази більша, ніж на Чорнобильській АЕС.



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