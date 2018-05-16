Тільки 9 відсотків британців активно цікавляться королівським весіллям

Соціологи провели дослідження, результат якого свідчить, що двоє з трьох британців взагалі не цікавляться весіллям принца Гаррі та Меган Маркл.

Опитування YouGov показало, що 66 відсотків британців не цікавляться майбутнім весіллям. При цьому приблизно третина опитуваних королівським весіллям взагалі не цікавиться, передає AFP.

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Принц Гаррі та Меган Маркл

Також виявилося, що тільки 9 відсотків британців дуже цікавить весілля, і лише близько чверті (27 відсотків ) планує дивитися або слухати частину церемонії в прямому ефірі по телебаченню, радіо або онлайн.

Опитування також показало невдоволення державними видатками на весілля. Більш ніж половина респондентів заявила, що члени королівської сім'ї мають заплатити за все весілля, а три чверті повідомили, що не хочуть, щоб якісь податки використовувалися для цього заходу.

Варто додати, що зараз королівська сім'я платить за церемонію та урочистості, а кошти платників податків йдуть на оплату поліцейських і забезпечення безпеки.