На кордоні з Румунією знайшли тіло чоловіка 1980 року народження. Припускають, що він намагався нелегально перетнути кордон.

Тіло пролежало в лісі не один місяць, пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Що кажуть прикордонники

Поблизу кордону з Румунією виявили чергове тіло загиблого чоловіка. Про знахідку повідомили прикордонникам місцеві жителі. Тіло, яке пролежало в лісі не один місяць, ймовірно, належить громадянину України 1980 року народження із Чернігівщини,

– розповіли в Держприкордонслужбі.

За їхніми даними, чоловік міг спробувати незаконно перетнути кордон.

Прикордонники розповіли, що перетин кордону поза пунктами пропуску не лише є незаконним, але й небезпечним для життя.

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До речі, начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй, північного міста поблизу кордону, Флорін Коман розповів "Радіо Свобода", що нелегально перетнули кордон Румунії орієнтовно 11 тисяч українських чоловіків.