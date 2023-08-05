Тимчасове посвідчення в ТЦК: у яких випадках необхідно змінювати

5 серпня 2023, 11:42
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Військовий облік в Україні здійснюють ТЦК. Аби замінити тимчасове посвідчення, приписне або втрачений військовий квиток, треба звертатися лише до нього.

В умовах воєнного стану військовозобов'язані мають стояти на військовому обліку. Окрім того, у разі зміни місця проживання, чоловіки призовного віку мають звернутися до ТЦК й стати на облік. Інколи військовозобов'язаним видають тимчасові посвідчення. Чи треба їх замінювати – повідомляє 24 Канал

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Яку інформацію вказують у тимчасових посвідченнях

У Наказі Міністерства оборони МО № 610 від 21 листопада 2017 року є додаток з прикладом посвідчення та його опис. Так, тимчасовий документ виготовляється з цупкого паперу й має розмір 145 на 210 міліметрів. 

На лицьовому боці тимчасового посвідчення вказують його номер, фото, ПІБ та наступні дані:

  • дата народження;
  • військове звання;
  • склад;
  • профіль військовозобов'язаного;
  • військово-облікова спеціальність військовозобов'язаного;
  • категорія;
  • придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;
  • зарахування у запас військовозобов'язаного;
  • необхідність у повторному медичному пересвідченню військовозобов'язаного;
  • причина видачі посвідчення військовозобов'язаному.

На зворотному боці міститься інформація про:

  • антропометричні виміри;
  • особливі відмітки;
  • відмітки про військовий облік;
  • підпис військового комісара, печатка, дата;
  • підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку.

Тимчасові посвідчення старого зразка мають дещо інший формат, але загалом інформація у ньому майже ідентична. 

Кому видають тимчасові посвідчення

Тимчасові посвідчення видають кільком категоріям чоловіків, зокрема тим, які: 

  • взяті на військовий облік військовозобов'язаних та яким надали первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);
  • втратили військові квитки (до їх отримання);
  • не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;
  • визнані призовними комісіями непридатними в мирний час або обмежено придатними за станом здоров'я;
  • прибули з місць позбавлення волі;
  • військовозобов'язаним жінкам.

Коли треба замінювати тимчасове посвідчення

Тимчасове посвідчення необхідно замінювати лише у кількох випадках, які чітко визначені Наказом Міноборони. Це стосується посвідчень, які:

  • втрачені чи зіпсовані військовозобов'язаними;
  • у яких не залишилось місця для внесення інформації.

Якщо військовозобов'язаний самостійно зіпсував посвідчення, то його можуть змусити заплатити штраф у розмірі до 850 гривень. Крім того, чоловіка, який не проходив військово-лікарську комісію протягом останніх 5 років, можуть відправити на огляд. 

Автор: Анжеліка Байбак