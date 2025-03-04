Нова ініціатива Франції: військовий назвав найбільші загрози тимчасового перемир'я

Після саміту в Лондоні Еммануель Макрон заявив, що Велика Британія та Франція пропонують часткове перемир'я в Україні на місяць. Воно стосуватиметься повітряних, морських атак та атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Щоправда, Британія пізніше відмежувалася від цієї ідеї. В етері 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко оцінив ризики такої ініціативи.

Важливо Велика Британія та Франція готують мирний план для України

Чому тимчасове перемир'я ризикована ініціатива

Як зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, в ініціативи, яку запропонував Макрон, є зворотний бік, адже Україна інтенсифікувала атаки по ворожих військових об'єктах на території Росії. Водночас за даними ГУР МО, окупанти планують в разі виконання планів на перше півріччя запускати одночасно по 500 дронів.

Відбуватиметься обмін ударами, але ми вже маємо спроможності. На російські атаки Україна відповідатиме і розвиватиме свої спроможності,

– мовив Мусієнко.

Наразі важко оцінювати будь-які ініціативи, адже не було офіційної реакції з боку представників української влади. Втім, очевидно, що є ризики, щоб це перемир'я не затягнулось як уже спосіб врегулювання конфлікту. Дуже багато ризиків, а гарантій практично немає.

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Без жодних гарантій безпеки того, що це перемир'я можна підтримувати й що Росія через місяць не накопичить сили й не почне одномоментно запускати по 500 дронів – це доволі ризикована ініціатива з військового погляду.

А що буде коли Росія порушить домовленості як робила це минулі рази? Якраз на цьому Зеленський наголошував в спілкуванні з британськими журналістами, аргументуючи, чому Україна не може просто так погоджуватися на припинення вогню. Адже це може призвести навіть не до заморозки конфлікту, а до пониження інтенсивності ведення бойових дій з перспективою їх відновлення,

– зауважив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Інше питання, коли присутні іноземні військові контингенти на території України, які, зокрема, є однією з гарантій безпеки для нашої держави. Навряд чи Росія залучатиме силу й застосовувати свої засоби проти військ країн НАТО, які можуть бути розташовані на території України.

Який найкращий спосіб контролю

Макрон пояснює, що ця ініціатива не розповсюджується на зону бойових дій. Він говорить що це, мовляв, буде дуже важко контролювати, оскільки протяжності фронту величезна. Втім, чи є спосіб, як контролювати дотримання режиму припинення повітряних, морських атак та атак по об'єктах інфраструктури.

Фактично способів контролю немає. За виключенням того, що отримувати відповідні повідомлення про обстріли. Ми підходимо до того, що гарантії дуже крихкі, вони відсутні й поки відсутні гарантії того що, це перемир'я можна зберегти, то загалом ця ініціатива зводитиметься лише до надії, що Путін дотримається слова,

– додав Мусієнко.

Наступне питання – що буде, коли Росія порушить цей режим. Найкращим тут контролем буде, якщо країна-агресор щось порушила, то Україна просто завдаватиме ударів у відповідь.

До слова, у Великій Британії заявили, що на столі переговорів є декілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні.