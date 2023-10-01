Шатдаун був би гірше: у МЗС прокоментували, як тимчасовий бюджет США вплине на підтримку України

1 жовтня Конгрес США схвалив тимчасовий бюджет країни на термін у 45 днів. Грошей для України там не передбачено, але це не означає, що нас перестали підтримувати.

В Америці тривають внутрішньополітичні дискусії, пов'язані із політичним процесом, але Україну підтримує і адміністрація США, і обидві партії та палати Конгресу, а також сам американський народ. Про це речник МЗС Олег Ніколенко розповів 24 Каналу.

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Чи вплине ситуація із тимчасовим бюджетом США на допомогу Україні

Ухвалення у США тимчасового бюджету не матиме впливу на допомогу нашій державі. Значно гірше було би, якби стався так званий шатдаун, тобто зупинка американського уряду: це могло би негативно вплинути на втілення поточних програм для України.

Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборонку та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти,

– називає суми Олег Ніколенко.

Він переконує: українська влада активно працює із американськими партнерами, "аби нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні".

Що таке шатдаун Шатдаун (від англ. Shutdown – "закриття") – це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, куди закладена сума грошей, необхідна для роботи урядових установ.



Під час шатдауну багато державних структур не працюють: вони справді закриваються, а працівникам або не платять, або відправляють їх у безстрокові відпустки. У цей час працюють тільки ті установи, які необхідні для забезпечення порядку в країні, тобто силовий блок, електростанції і установи, відповідальні за регулювання повітряного простору.



Джерело: Шатдаун (від англ. Shutdown – "закриття") – це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, куди закладена сума грошей, необхідна для роботи урядових установ.Під час шатдауну багато державних структур не працюють: вони справді закриваються, а працівникам або не платять, або відправляють їх у безстрокові відпустки. У цей час працюють тільки ті установи, які необхідні для забезпечення порядку в країні, тобто силовий блок, електростанції і установи, відповідальні за регулювання повітряного простору.Джерело: Український інститут майбутнього

Для України це означає продовження роботи з партнерами

Бюджетна резолюція на 45 днів, яку прийняли в США, виявилася єдиним варіантом, пояснює надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. Туди не увійшли допомога Україні та інші додаткові програми – тільки фінансування для програм Федерального уряду CША. Консенсусу щодо бюджету на рік не було, обидві палати Конгресу вносили та відхиляли різні пропозиції, а потім Конгрес відмовився "обговорювати навіть квартальні цифри для США і взагалі в 30 чи 45 днів". Сенат вимушено підтримав той варіант, за який проголосували, поставши перед загрозою шатдауну.

Дуже складні дискусії по бюджету США на 2024 фіскальний рік, які точилися протягом довгих місяців, дійшли кульмінації на цьому тижні. Якби не було жодного рішення до кінця доби 30 вересня, Америка опинилася би в умовах шатдауну – тобто припинення фінансування діяльності – всього Федерального уряду,

– говорить пані посол.

Вона наголошує: внутрішня політика кожної держави – це цілий всесвіт, і його варто оцінювати без емоцій.

Наразі тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме, тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше,

– запевняє Маркарова.

Через 45 днів буде потрібне нове рішення, але Україна має двопартійну та двопалатну підтримку. "Ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", – сподівається пані посол.

Що відомо про тимчасовий бюджет США