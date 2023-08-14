Росіяни хочуть перетворити ТОТ на "всеросійське сміттєзвалище": Данілов розкрив плани окупантів

"Казки" про відновлення окупованих та понівечених міст росіяни розповідають винятково для красивої картинки в телевізорі. Насправді, у них немає жодних намірів відновлювати загарбану українську територію.

Уся ця телевізійна бравада Росії про "ми новий мір построєм" на окупованих територіях – це інформаційна бутафорія. Окупанти не відновлюватимуть захоплені землі, вони продовжать їх нищити і надалі, переконаний секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

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Росіяни запозичать тактику в "совєтів"

За словами Олексія Данілова, у Росії немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України.

У Кремлі вже розуміють, що не спроможні підкорити Україну. Окупаційні війська кілометр за кілометром втрачають захоплені території. Вони свідомі того, що їм не вдасться запанувати тут, а тому вдаватимуться до тактики радянських часів – "а не діставайся ти нікому", відомої як "випалена земля".

Секретар Ради нацбезпеки певний, що Росія прагне перетворити загарбані землі на своєрідну "зону відчуження".

Мета — перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя,

– розкрив Данілов наміри окупантів.

Так, посадовець зазначив, що Росія не стане "морочитися" над відновленням роботи підприємств на тимчасово окупованих територіях, аби включити їх до своєї економічної та енергетичної системи.

Навпаки, окупанти хочуть ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану. Зокрема, вони розраховують використати об’єкти критичної інфраструктури як "технологічну зброю" для створення перешкод наступальним діям Сил оборони України.

Росіяни витратили купу коштів на закупівлю сміттєвих контейнерів

За даними Центру національного спротиву, окупанти хочуть "зберігати" відходи з Росії на окупованих територіях України.

Для цього путінський режим виділив 1,3 млрд рублів для "обладнання" сміттєвих звалищ на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Ці кошти начебто мають піти на сміттєві контейнери та спецтехніку. Втім, для облаштування сміттєзвалищ росіяни використовуватимуть техніку та обладнання, яку вони викрали з українських комунальних підприємств на ТОТ. А кошти призначені для закупівлі нової техніки відмиють через компанії підконтрольні главі російського уряду Мішустіну.