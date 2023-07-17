Створили пекельні умови: на Луганщині окупанти зробили життя людей без паспортів "ЛНР" жахливим

Російські загарбники не лише знищили домівки українців на тимчасово окупованих територіях. Вони ще й роблять їхнє життя максимально нестерпним. Зокрема тих, хто відмовляється від паспорта ворогів.

За наявною у джерел 24 Каналу інформацією, на окупованій від початку повномасштабного вторгнення території Луганщини, люди продовжують потерпати від росіян. Загарбники зробили все можливе для того, щоб люди буквально не могли витримати життя без паспорта.

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Змушують складати присягу

Так, у мешканців закінчуються гроші. Їм необхідно звертатися до лікарів по фахову допомогу. І цим активно користуються російські загарбники. Для отримання цих послуг мешканця доводиться брати паспорти. Причому окупанти змушують людей, яким необхідні так звані "документи", складати присягу Росії. Причому робити це необхідно на камеру. У кращих традиціях Кремля.

Наші джерела розповідають, що подібного тиску часто не витримують люди поважного віку. По-перше, там формуються неабиякі черги. По-друге, на них впливає спека. Крім того, мешканців окупованих територій змушують читати довжелезні тексти. Під час цього публічного знущання дехто непритомніє.

Шукають способи гнати по паспорти

Але це далеко не все. Також російські загарбники придумали, як змушувати людей брати паспорти окупантів. Для цього вони обіцяють отримання більшої пенсії, ніж соціальної допомоги. Останню виплачували багатьом на нещодавно окупованих територіях.

Втім, і тут росіяни підклали свиню. Щойно людина отримує так зване "громадянство", окупанти її кидають. Загарбники ведуть якийсь там перерахунок, після чого видають суму меншу, ніж вони обіцяли.

До слова, ситуація з підривом Кримського мосту уночі 17 липня вкотре яскраво продемонструвала ставлення росіян до "своїх". Вони мешканцям окупованого півострова запропонували альтернативні шляхи виїзду.

Добиратися до Росії в обхід незаконній конструкції можна через тимчасово окуповані території. Для цього потрібно подолати маршрут, протяжністю 387 кілометрів. Він проходить через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а також Ростовську область.