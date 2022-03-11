На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати російська пропаганда

Росіяни не лише окуповують території, а й починають проводити на них активну пропагандистську діяльність. Усе для того, щоб домовитися з місцевим населенням.

Окупанти не полишають спроб почати співпрацювати з населенням тих міст, які вони тимчасово захопили. Про це у фейсбуці зазначає Генштаб ЗСУ.

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Окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням

Тож у них не залишається нічого кращого, ніж використовувати свій улюблений метод – пропаганду. Причому працює агресивна її версія. Агресори поширюють проросійські меседжі для того, щоб домовитися з містянами.

Також у Генштабі зазначають, що на Херсонщині ворог намагається запровадити адміністративно-поліцейський режим. Окупанти уже створюють систему комендатур для того, щоб підтримати "порядок" у тимчасово зайнятих населених пунктах.

Ми ж нагадуємо, що росіяни продовжуватимуть подавати інформацію про капітуляцію української сторони. Це фейк, у який не варто вірити ані мешканцям тимчасово підконтрольних територій, ані решті українців. Ми не здамося та переможемо, адже ми на своїй землі, а окупанти будуть у ній!

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