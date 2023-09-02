Буданов відповів на чутки, що ЦРУ нібито стримувало його від "нападів на Росію"

У Times вийшла стаття, у якій йшлося про те, що американцям довелося вмовляти Буданова не робити "різких рухів" у бік Росії. Очільник ГУР прокоментував цю інформацію цитатою з "Шерлока Холмса".

У згаданій статті зазначалося, що амбіції ГУР зростають, і вони починають хвилювати західні країни. В інтерв'ю Наталії Мосейчук глава української розвідки розповів, чи правда те, що США, зокрема на прохання союзників, застерігали його від сміливих атак в глибину території Росії.

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Буданов відреагував на чутки про свою "нестримність"

По-перше, Кирило Буданов зазначив, що "переживе" як і скарги ворога на свою активність у них вдома, так і нарікання партнерів.

Коментуючи публікацію, розвідник зауважив, що в ній немає правди. Зокрема, там йшлося, що влада Молдови нібито звернулася до ЦРУ стримати Буданова від спецоперацій на території так званого Придністров'я, побоюючись потенційної ескалації конфлікту.

Перше. Життя спецслужб - це життя спецслужб. Немає чого туди лізти. А, по-друге... Правди я тут не почув,

– відповів Буданов.

Також реагуючи на аналітику з Times, Буданов згадав цитату з кіноверсії "Шерлока Холмса", де герої теж обговорювали статтю з цього видання авторства "найкращого інспектора у Лондоні Лестрейда".

Інспектор Лестрейд – самовдоволений осел, місіс Хадсон,

– процитував розвідник слова доктора Ватсона.

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