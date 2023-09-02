Буданов відповів на чутки, що ЦРУ нібито стримувало його від "нападів на Росію"
У Times вийшла стаття, у якій йшлося про те, що американцям довелося вмовляти Буданова не робити "різких рухів" у бік Росії. Очільник ГУР прокоментував цю інформацію цитатою з "Шерлока Холмса".
У згаданій статті зазначалося, що амбіції ГУР зростають, і вони починають хвилювати західні країни. В інтерв'ю Наталії Мосейчук глава української розвідки розповів, чи правда те, що США, зокрема на прохання союзників, застерігали його від сміливих атак в глибину території Росії.
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Буданов відреагував на чутки про свою "нестримність"
По-перше, Кирило Буданов зазначив, що "переживе" як і скарги ворога на свою активність у них вдома, так і нарікання партнерів.
Коментуючи публікацію, розвідник зауважив, що в ній немає правди. Зокрема, там йшлося, що влада Молдови нібито звернулася до ЦРУ стримати Буданова від спецоперацій на території так званого Придністров'я, побоюючись потенційної ескалації конфлікту.
Перше. Життя спецслужб - це життя спецслужб. Немає чого туди лізти. А, по-друге... Правди я тут не почув,
– відповів Буданов.
Також реагуючи на аналітику з Times, Буданов згадав цитату з кіноверсії "Шерлока Холмса", де герої теж обговорювали статтю з цього видання авторства "найкращого інспектора у Лондоні Лестрейда".
Інспектор Лестрейд – самовдоволений осел, місіс Хадсон,
– процитував розвідник слова доктора Ватсона.
Війна в Україні: останні заяви Буданова
- Кирило Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію Росії. Він додав, що чим ширшими будуть операції, тим краще.
- У ГУР розповіли, що перші ядерні боєголовки з Росії вже прибули до Білорусі. Це відбулося в останні тижні серпня. Кремль заявляв, що розмістив свою ядерку у сусідній державі ще в червні.
- Також Буданов розповів, що наразі у Росії немає резервів для здійснення масштабних операцій, спростувавши чутки про підготовку ворога до "походів" на Харків і Київ.
- Втім, Кремль планує оголосити нову мобілізацію. Путін хоче кинути на війну проти України ще 400 тисяч солдатів. Розвідник зазначив, що у Росії мобілізація не припинялася. Щомісяця з минулорічної осені до її армії призивали від 20 до 22 тисяч осіб.
- Буданов запевнив, що Росія вже зазнала стратегічної поразки. Окупанти розвінчали міф про свою потужність. Кремлівська військова машина виявилася мильною бульбашкою.