Жест доброї волі чи маніпуляції: в ЗСУ пояснили, як Росія може використати бої на Харківщині

Росія проводить наступальні дії на півночі Харківщини. Може бути багато варіантів, як саме Путін захоче використати це загострення на фронті.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що бої на Харківщині тривають. Путін міг розпочати таке загострення з несподіваної причини.

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Чому пішла атака на Харківщину

Як припустив Тимочко, один з можливих варіантів – через певний час Путін просто відступить з цих позицій, аби продемонструвати так званий "жест доброї волі".

Упродовж останнього часу диктатор багато говорить про так звані "мирні переговори" на власних умовах. Паралельно він забрав з посади Шойгу та Патрушева, які є одними з основоположників цієї війни. Також Путін засунув в міністерство оборони економіста Андрєя Бєлоусова.

Можливо, ця військова операція на Харківщині є частиною якоїсь великої масштабної операції росіян зі зняття санкції. Це може бути спроба знову стати суб'єктом міжнародного процесу. Ми розуміємо, що безпековий саміт, який відбудеться у Швейцарії, матиме певні зобов'язання. А там будуть багато країн, які впливають на світову економіку. Можливо, саме тому Росія інформаційно привертає увагу до цієї тактичної операції,

– припустив Тимочко.

Ситуація на Харківщині: коротко