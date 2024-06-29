Росія не має з цього зиску: чому "повзуча тактика" окупантів є провальною

Зараз Росія намагається з усіх сил надломити Сили оборони України. Тому дуже важливо продовжувати підтримувати наших захисників.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що зараз ситуація на фронті є порівняно інертною. Бойові дії тривають, але окупанти не мають значних успіхів.

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Росія пішла ва-банк

Як наголосив Тимочко, російські окупанти зазнають дійсно серйозних втрат. Буквально цього місяця вони поставили рекорд з втрати особового складу та артилерії. Також нашим захисникам вдалося вибити велику кількість ворожих систем ППО, а ворожі заводи продовжували горіти.

Зараз Росія грає ва-банк. В неї не стоїть питання виснажити Сили оборони України. Вони хочуть надломити наші Збройні Сили. Окупанти перебувають на піку своїх можливостей. У них значна частина бюджету йде на армію. Таку планку вони тримати роками не зможуть. Ми бачимо, що у них є проблема з залученням людського ресурсу, тому вони збільшили разові виплати до 10 – 20 тисяч доларів,

– зауважив Тимочко.

Зараз Путін намагається витиснути максимальний результат. Після цього він спробує або перейти в оборону, або почати переговорний процес. Зараз українцям потрібно максимально консолідуватися. Сили оборони потрібно і надалі посилено підтримувати.

Окупанти мають більшу економіку та більше військо. Але вони не справляються з поставленими завданнями. Жодних оперативних успіхів за крайні кілька місяців вони не досягли. Втрати неспівмірні. Росія не має з цього зиску,

– підкреслив Тимочко.