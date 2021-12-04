Тимофій Милованов одружився: перші кадри зі свята

4 грудня 2021 , 23:49
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Джерело:

фейсбук Тимофія Милованова

Тимофій Милованов повідомив, що у суботу, 4 грудня, одружився з Наталією Шаповал. З цією нагоди політик поділився лаконічним дописом у соцмережі.

Спершу світлинами з весілля почали публікувати у мережі гості. Також наголосили, що усі присутні – вакциновані.

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Наталія Шаповал та я одружились,
– згодом прокоментував і сам політик.

У соцмережі Шаповал вказано, що вона – входить до редколегії VoxUkraine. А також – є віцепрезиденткою з економіко-політичних досліджень та головою KSE Institute в Київській школі економіки.


Милованов і Шаповал одружилися / Фото з фейсбук-сторінки Милованова


Молодята розрізають весільний торт / Фото з фейсбук-сторінки Шаповал

У коментарях молодятам написали багато теплих побажань. Пропонуємо переглянути найяскравіші: 

  • "Нічого собі! Вітання! Любові вічної та неповторної!";
  • "Ура! Будьте такими щасливими, якими ще ніколи не були!";
  • "Щасливого подружнього життя! Нехай завжди будуються мости";
  • "Чудова прекрасна новина! Вітаю! Божого благословення новій родині!!!! Многая літа, сповнені кохання, радості, щастя, взаєморозуміння".

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  • З того часу наречений і наречена активно готувалися до весілля.
Автор: Мар'яна Бекало