Тимошенко розповів, звідки взяв 5 мільйонів гривень на будинок

Кирило Тимошенко підтвердив, що цьогоріч купив будинок. Однак, за словами заступника глави Офісу Президента, інформація про те, скільки коштувало його нове житло, сильно завищена.

Тимошенко зазначив, що його будинок коштував не 10 мільйонів гривень, а 5. Таку ціну можна побачити на сайті котеджного містечка, де родина Тимошенка його купувала.

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Звідки гроші на будинок

Заступник глави ОП заявив, що мав задекларовані кошти. І до політики займався бізнесом.

У мене достатньо коштів, які я накопичив. Я можу собі дозволити купити цей будинок або інший. До того ж і моя дружина заробляє непогано,

– пояснив він.

Тимошенко розповів, що його дружина не має жодного стосунку до державної влади й до держкоштів. Вона володіє кіношколою. Кирило Тимошенко зізнався, що його найдорожчою покупкою за останні 5 років став автомобіль BMW X5.

Що відомо про будинок Тимошенка