Тимошенко звільнився з Офісу Президента і показав заяву

Кирило Тимошенко подав заяву на звільнення з Офісу Президента. Її заступник глави ОП показав у мережі.

Світлину з заявою на звільнення Кирило Тимошенко супроводив дописом. У ньому уже колишній заступник глави ОП подякував президенту Володимирові Зеленському за довіру, а також "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

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Також висловив подяку тим, з ким працював

Тимошенко у пості висловив подяку кожному очільнику ОВА. За його словами, їм вдалося побудувати потужну команду всередині країни. Високопосадовців він назвав крутими та "справжніми воїнами світла".

Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було,

– додав він.

Крім того, подякував українцям за довіру, а ЗСУ – за те, що оберігають та боронять Україну. Ще він висловив подяку своїй дружині та сину за те, що розуміють та підтримують його.

Указ уже підписав Зеленський

Зауважимо, що на сайті президента України опублікували указ № 27/2023 про звільнення Тимошенка з посади заступника глави ОП. Його звільнили згідно з заявою, яку він подав 23 січня 2023 року.

Що передувало заяві на звільнення

Зауважимо, що напередодні народний депутат Ярослав Железняк розповів, що Кирило Тимошенко та низка голів ОВА написали заяви на звільнення. Він зауважив, що на місце заступника глави ОП можуть призначити очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

Джерела видання "Бабель" зауважили, що Тимошенко нікуди не зникне. Мовляв, для нього готують іншу посаду. Він може стати главою однієї з ОВА. Правда, наразі невідомо, якої саме.

Цікавий момент, що у вечірньому зверненні 23 січня Володимир Зеленський анонсував важливі кадрові зміни. І це був перший раз, коли Тимошенко не поширив у своїх соцмережах звернення президента.

Додамо, що чутки про звільнення Тимошенка почали ширитися 18 січня. Уже 19 – він вирішив прокоментувати ситуацію. За його словами, коментувати чутки він не збирається. Ба більше, назвав відповідні повідомлення "брєднями з телеграм-каналів".

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Тимошенко відповідав в ОП за відновлення житла та інфраструктурних об'єктів України на звільнених з-під окупації територіях.