Легендарний історик Тімоті Снайдер зібрав понад мільйон доларів для ЗСУ: куди підуть гроші
Джерело:Михайло Федоров
Відомий американський історик Тімоті Снайдер зібрав більше мільйона доларів, які люди задонатили на купівлю "ловця Шахідів".
Завдяки зібраній сумі в Україні буде більше можливостей збивати російські дрони. Адже, за даними Мінцифри, мовиться про найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США.
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Що відомо про збір грошей, який організував Снайдер
Легендарний історик та великий друг України Тімоті Снайдер зібрав понад 1 мільйон 268 тисяч доларів на "ловця Шахідів",
– розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, 6 таких систем вже захищають енергетичні об'єкти України від російських атак.
Міністр цифрової трансформації розповів, що, завдяки збору Тімоті Снайдера закуплять ще більше "ловців". Проте міністр не сказав, про яку саме кількість мовиться.
Проте Михайло Федоров подякував Тімоті Снайдеру та кожному, хто зробив внесок у посилення енергобезпеки України.
Що відомо про "ловців Шахідів": коротко
- Михайло Федоров розповів, що загалом через UNITED24 на "ловця Шахідів" задонатили 11 278 разів. За словами міністра, збір підтримали навіть Гілларі Клінтон та Ювал Ной Харарі.
- Вже наприкінці січня 2023 року у Мінцифри розповіли, що для України вже закупили 6 "ловців Шахідів", які складаються з комплексу радарів і засобів глушіння сигналу. Це допомагає виявляти та блокувати ворожі безпілотники, випускати свої дрони.
- Тоді Михайло Федоров розповів, що Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, який летить на швидкості понад 100 кілометрів за годину, перехоплює та приземляє ворожі дрони.
- Зібрати на цих "ловців Шахідів" вдалось 150 мільйонів гривень. Збір здійснили monobank, блогер Ігор Лачен та платформа UNITED 24. Детальніше читайте тут.