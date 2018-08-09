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Тімур Мірошниченко вперше поїхав на відпочинок з новонародженою донькою: яскраві фото

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Тімур Мірошниченко на сімейному відпочинку
Тімур Мірошниченко на сімейному відпочинку / Фото із соцмереж

Телеведучий "Євробачення 2017" Тімур Мірошниченко поділився у своєму блозі кадрами з відпочинку. На знімках видно, що знаменитість подався на курорт з новонародженою донькою.

Як відомо, український телеведучий Тімур Мірошниченко вперше став батьком. Пологи його дружини відбулись 18 червня. Щасливі батьки не стримували своєї радості від появи первістка та одразу ж взялись публікувати фото немовля, яке назвали Мією. 

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Не минуло й 2 місяців з часу появи дитини, як Тімур Мірошниченко з дружиною Інною та новонародженою донькою поїхали на відпочинок в Туреччину. Із сонячного курорту пара опублікувала чимало знімків, не приховуючи обличчя маленької Мії. 

"Як і всі головні події цього року, багато чого вперше і цього разу: вперше втрьох на морі, перший політ Мії на літаку (якщо не рахувати півтора десятка перельотів, коли вона ще була одним цілим з Інною), перший дотик маленької ніжки до великого моря", – зворушливо написав Тімур Мірошниченко. 

 

Телеведучий розповів, що відпочинок з дитиною – це не каторга, як вважають більшість молодих батьків. Тімур Мірошниченко відверто розповів про переваги подорожі з немовлям. 

"А зараз про плюси відпочинку з дитиною. Ти завжди в тонусі, адже додаткова вага постійно на руках. Тобі все одно, який алкоголь подають у барі –  місцевий чи елітний, бо на це немає часу! Сонячні опіки тобі не загрожують, бо ти в затінку! Ти знаєш, як виглядає море о 7 ранку! І воно найкраще у цей час! Дружина нарешті виспалася і посміхається!" – зізнався Тімур Мірошниченко. 

 

 

 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle відпочинок Новини Туреччини Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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