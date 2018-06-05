Тіна Кароль приміряла сукню, як у Белли Хадід та Кім Кардашян: фотопорівняння

Тіна Кароль (ліворуч) та Белла Хадід (праворуч) / Фото з соцмереж. Колаж: 24 Канал

Українська співачка Тіна Кароль вийшла на публіку у напівпрозорій спокусливій сукні з металевої сітки від британського бренду Fannie Schiavoni.