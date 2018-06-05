Тіна Кароль приміряла сукню, як у Белли Хадід та Кім Кардашян: фотопорівняння
Українська співачка Тіна Кароль вийшла на публіку у напівпрозорій спокусливій сукні з металевої сітки від британського бренду Fannie Schiavoni.
Схожі наряди раніше обирали модель Белла Хадід, зірка реаліті-шоу Кім Кардашян та інші знаменитості.
Водночас образ Тіни був дещо скромнішим, аніж "луки" західних зірок, оскільки вони одягають такі прозорі сукні без білизни.
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Кому більше личить сукня?
Джерело: 24 Канал
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