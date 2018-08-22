Тіна Кунакі і Венсан Кассель знялися у фотосесії і підтвердили чутки про весілля
Стосунки 51-річного актора Венсана Касселя і 21-річної моделі Тіни Кунакі активно обговорює преса, а пара лише підігріває інтерес до себе, публікуючи спільні фото.
А остання з чуток, що пара готується до весілля, виявилася правдою. Про це Тіна і Венсан підтвердили в інтерв’ю Vanity Fair.
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Тіна Кунакі і Венсан Кассель для Vanity Fair
Попри велику різницю у віці, пара щаслива і разом вже більше трьох років.
"Ти не вибираєш, у кого закохатися. Коли ми познайомилися, я не знав, скільки їй років. А на наступний день, коли дізнався, був трохи вражений", – розповів Кассель.
Також Венсан поділився, що вони з Тіною хочуть одружитися. Для нього це важливе рішення, оскільки пара планує завести дитину. Нагадаємо, у актора є двоє доньок від шлюбу з Монікою Беллуччі – Леоні і Діва.
У Тіни і Венсана велика різниця у віці – 30 років
За словами Кунакі, вона не очікувала, що Кассель зробить їй пропозицію і не відразу відповіла "так".
"Коли він попросив мене вийти за нього заміж кілька місяців тому, то застав зненацька. Ми ніколи не говорили про це раніше. Я не відразу відповіла, бо просто не очікувала", – зізналася Тіна в інтерв'ю.