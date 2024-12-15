Голова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати Росію переможцем у війні проти України. Окрім цього, він піддав сумніву подальше членство Німеччини в НАТО.

Хрупалла зазначив, що нібито "реальність наздогнала тих, хто каже, що хоче дати Україні змогу перемогти". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

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Що заявив Хрупалла

Лідер "Альтернативи для Німеччини" вважає, що "Росія виграла цю війну" та закликає німецький уряд "захотіти припинити війну" між Росією та Україною. Окрім цього, Хрупалла також поставив під сумнів переваги членства в НАТО для Німеччини.

Поки що Європа була змушена реалізовувати інтереси Америки, а ми це відкидаємо,

– каже лідер AfD.

На думку політика, оборонний Альянс має "приймати та поважати інтереси" всіх європейських країн, включаючи Росію. Він також додав, що коли НАТО не зможе цього забезпечити, то Німеччині доведеться розглянути, наскільки воно є корисним для країни.

Що відомо про "Альтернативу для Німеччини"

"Альтернатива для Німеччини" виникла у 2013 році та є ультраправою партією. Вона пройшла до німецького парламенту під час виборів у 2017 році.

AfD дотримується антимігрантської політики, виступає за збереження "традиційних цінностей" та критикує ЄС. Раніше "Альтернатива для Німеччини" за кураторства ФСБ судилася з урядом, щоб зупинити допомогу для України.