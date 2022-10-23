У світі формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії, – ЗМІ
Джерело:Bloomberg
У світі формується "тіньовий флот" із танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.
Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers, яка керує флотом зі 170 кораблів, заявив, що аналізуючи продажі кораблів останнім часом, можна говорити про створення флоту, який перевозитиме нафту в інтересах Кремля.
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Якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні 6 місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі,
– зауважив Крістіан Інгерслев.
На Далекий Схід закуплені ще 240 суден
За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією 4 мільйонів барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден – 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.
Ануп Сінгх – керівник відділу досліджень танкерів Braemar, зауважив, що наразі різко зросла торгівля танкерами, яка здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі.
Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".
Аналітики також прогнозують сплеск перевантажень з судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.Зверніть увагу! У вересні доходи Росії від продажу нафти скоротилися до 15,3 мільярда доларів, а саме на 3,2 мільярда.
Причина – нафтове ембарго
- З 5 грудня почне діяти ембарго ЄС на російську нафту, а з 5 лютого – на нафтопродукти.
- Також країни G7 погодилися встановити граничну ціну на російську нафту. Це обмеження, зокрема, має на меті зменшити доходи Москви та її здатність фінансувати війну проти України.
- Росія ж заявила, що призупинить постачання нафти й нафтопродуктів, якщо введуть нові обмеження щодо цін.
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