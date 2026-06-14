Ексочільник Роскосмосу пропонує Москві підривати власні танкери для боротьби із Заходом

Дмитро Рогозін погрожує Європі мінуванням власних кораблів. Заява російського сенатора стала реакцією на протистояння західних країн тіньовому флоту Кремля.

Про це чиновник заявив у власних соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Що планує робити Росія із власними кораблями?

Дмитро Рогозін відреагував на перехоплення Великою Британією танкера Smyrtos, що належав до тіньового флоту. Він порівняв Кіра Стармера з піратами XVI століття та запропонував спосіб протидії західним країнам на морі.

Гадаю, що треба мінувати танкери, якими ми користуємося,

– запропонував ексголова Роскосмосу.

Сенатор розповів, що підрив має відбуватися у разі надходження відповідних команд. Приводами для них можуть стати: відхилення танкера від маршруту, або якщо його змушуватимуть зайти в чужий порт.

Ексочільник Роскосмосу стверджує, що після кількох інцидентів в портах західних країн вони "схаменуться". Він сподівається, що потенційні екологічні катастрофи мають налякати європейців.

Проте Рогозін не сказав нічого про долю російського екіпажу на таких танкерах.

Російські воєнкори не вважають ідею дивною і ставляться до неї позитивно. Вони вважають, що витоки нафти біля берегів європейських країн можуть бути ефективним способом захистити свій тіньовий флот.

Що відомо про танкер Smyrtos?

Зранку в неділю, 14 червня, британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Кір Стармер заявив, що операція британських військових стала ще одним ударом для Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга позитивно оцінив дії Великої Британії. За його словами, боротьба з такими суднами допомагає обмежити фінансування російської воєнної агресії проти України.