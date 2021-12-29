Тищенко, Кива та Шмигаль стали "винятковим розчаруванням року" для українців

Українці наприкінці року розповіли про свої "розчарування" у політиці. До рейтингу потрапили кілька чиновників.

Українцям пропонували віднести чиновників до категорії "політики року" або ж "розчарування року". Більшість потрапили до обох, але бути й такі посадовці, які стали лиш "розчаруванням".

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Хто розчарував українців

Так, винятково як "розчарування року" опитані назвали:

нардепа від "слуг" Миколу Тищенка (1,2%),

представника ОПЗЖ Іллю Киву (1,2%),

прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%).

Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати взагалі.

Зеленський – в обох категоріях

До слова, найбільше опитаних як "розчарування року" назвали президента Володимира Зеленського – 45,1%. Однак 17,3% вважають главу держави "політиком року". Зауважимо, що у 2020 році президент також одночасно став політиком року та лідером в опитуванні про невдаху року.