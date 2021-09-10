Тищенко після нападу на Лероса пішов у церкву помолитись за його здоров’я: фотофакт

10 вересня 2021 , 16:03
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Джерело:

фейсбук-сторінка Миколи Тищенка

Напередодні у парламенті розгорівся конфлікт. "Слуга народу" Микола Тищенко виштовхав з-за трибуни колишнього однопартійця Гео Лероса й звинуватим у брехні. Після цього інциденту нардеп вирішив піти до храму.

Відповідне фото Тищенко опублікував у своєму фейсбуці. Це сталося 10 вересня, тобто наступного ж дня після нападу на Лероса.

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Тищенко заговорив про "хибний шлях Лероса"

"Слуга народу" наголосив, що помолився за здоров'я Лероса, з яким мав суперпечку. "Нехай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і віднайти шлях істинний", – написав він. 

На фото, опублікованому в соцмережі, депутат стоїть у церкві біля підсвічника й тримає у руках кілька свічок. Одну із них він вже запалив. У якому храмі це відбувалося – невідомо.  


Тищенко показав фото з церкви / Фото з фейсбук-сторінки нардепа

У коментарях до допису Тищенку дорікнули, що він "жартує трохи не в тому місці". На це він відповів, що мовиться не про жарти. Мовляв, кожен має шанс зрозуміти свої помилки, адже перед Богом усі рівні.

Що цьому передувало

  • Інцидент трапився, коли Лерос виступав за парламентською трибуною й говорив про "спецоперацію по вагнерівцях". Ці слова не сподобались Тищенку й він вирішив діяти. 
  • Тищенко назвав Лероса "патологічним брехуном і зрадником". Він наголосив, що нікому не дозволить ображати  президента та побратимів по парламенту. 
Цікаво! Раніше Тищенко називав себе "бультер'єром Зеленського" – у контексті того, що працюватиме там, де його робота буде потрібною. Так він реагував на чутки про призначення на Закарпатті.
  • Натомість Лерос стверджує, що усі його слова є правдивими. Він поскаржився на нівелювання державних інституцій та утиски свободи слова. 
  • Колега Тищенка, Олександр Качура, пояснив, що за бійку в сесійній залі Тищенку загрожує покарання – "слуги" можуть розглянути його виключення з фракції монобільшості. 
Автор: Ірина Буртик