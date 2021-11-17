Тищенко створив своє міжфракційне об'єднання
17 листопада 2021 , 13:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання, яке назвали "Київ діє". Його очолив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.
Це на засіданні оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він привітав нардепів та Тищенка.
До теми Разумков офіційно зареєстрував у Верховній Раді своє об'єднання
"Повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Київ діє". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Миколу Тищенка, з чим вас і вітаю", – заявив Корнієнко.
У Раді заявили про нове міжфраційне об'єднання: дивіться відео
Варто зауважити, що раніше партія "Слуга народу" розглядала Тищенка як одного з кандидатів на посаду очільника політсили. Однак обрали таки Олену Шуляк.
Міжфракційні об'єднання у Раді
- Ексспікер Ради Дмитро Разумков офіційно зареєстрував своє міжфракційне об'єднання. Це сталося також 16 листопада.
- Одразу ж він заявив, що отримує погрози від представників фракцій, а на це об'єднання тиснуть.
- До слова, своє об'єднання створював і одіозний Олександр Дубінський у березні 2021 року. Він назвав його "Дубина".