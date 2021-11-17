Тищенко створив своє міжфракційне об'єднання

У Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання, яке назвали "Київ діє". Його очолив нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Це на засіданні оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він привітав нардепів та Тищенка.

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"Повідомляю про створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об'єднання "Київ діє". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Миколу Тищенка, з чим вас і вітаю", – заявив Корнієнко.

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Варто зауважити, що раніше партія "Слуга народу" розглядала Тищенка як одного з кандидатів на посаду очільника політсили. Однак обрали таки Олену Шуляк.

Міжфракційні об'єднання у Раді