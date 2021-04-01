Тищенко зриває підрахунок голосів на Прикарпатті, – ЧЕСНО

Нардеп від "Слуги народу " Микола Тищенко перебуває у Надвірній, де досі триває підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду. Спостерігачі руху ЧЕСНО, пишуть, що він усіляко намагається зірвати підрахунок та поводить себе, зловживаючи посадою нардепа.

В організації ЧЕСНО, зазначають: Тищенко – герой ночі на дільниці ОВК №87. Він нібито очолює групу нардепів від "Слуги народу", яка має зривати підрахунок голосів на ОВК.

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Тищенко і підрахунок голосів: що кажуть спостерігачі

У ЧЕСНО повідомляють: те, що Микола Тищенко робив вночі 1 квітня, на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства.

По-перше, нардеп переплутав назви регіонів і назвав його Закарпаттям. По-друге, він зловживав статусом нардепа, перевіряючи журналістів.

Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Може "Слуги Народу" прийняли новий закон, який розширив повноваження народних депутатів?

– пишуть у ЧЕСНО.

Окрім того, пишуть спостерігачі, Тищенко кричав, що він – народний депутат і звинувачував Олександра Шевченка в сепаратизмі. Ба більше, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.

ЧЕСНО повідомляє, що Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка. Ті, ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили.

Проте спостерігачі нагадують: на відміну від Тищенка, Шевченко – суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів.

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Що пише сам Тищенко

На своєму фейсбуці він зазначає: на виборах перемагає Василь Вірастюк, однак цей результат намагаються сфальшувати. Як і в день голосування, так і зараз на дільничних та окружної виборчих комісіях безпрецедентні порушення, пише він.

Щодо того, чому перебуває на Прикарпатті, пише, що діє у правовому полі і не хоче допустити підробки результатів голосування.

Ми, як народні депутати, зі свого боку будемо робити все можливе виключно в правовому полі, щоб захистити законність і демократичність виборів,

– пише Тищенко.

У дописі він додає відео, яке зняли активісти руху ЧЕСНО. Спостерігачі зафіксували, як люди виходять із дільниці та прямують до запаркованого білого Volkswagen.

У дописі на фейсбук-сторінці громадського руху зауважили, що із цього авто виборцям, які щойно проголосували, роздавали по 500 гривень.

Підрахунок голосів: яка ситуація зараз

Наразі ЦВК опрацювала 71,79% протоколів виборчих комісій.

За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,30% голосів.

На другому місці – Олександр Шевченко – 28,83%. Руслан Кошулинський від "Свободи" – 28,80% на третьому.

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