Тищенко зриває підрахунок голосів на Прикарпатті, – ЧЕСНО

Нардеп від "Слуги народу " Микола Тищенко перебуває у Надвірній, де досі триває підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду. Спостерігачі руху ЧЕСНО, пишуть, що він усіляко намагається зірвати підрахунок та поводить себе, зловживаючи посадою нардепа.
Джерело:ЧЕСНО
В організації ЧЕСНО, зазначають: Тищенко – герой ночі на дільниці ОВК №87. Він нібито очолює групу нардепів від "Слуги народу", яка має зривати підрахунок голосів на ОВК.
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Тищенко і підрахунок голосів: що кажуть спостерігачі
У ЧЕСНО повідомляють: те, що Микола Тищенко робив вночі 1 квітня, на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства.
По-перше, нардеп переплутав назви регіонів і назвав його Закарпаттям. По-друге, він зловживав статусом нардепа, перевіряючи журналістів.
Політик вирішив, що він має право: вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї. Може "Слуги Народу" прийняли новий закон, який розширив повноваження народних депутатів?
– пишуть у ЧЕСНО.
Окрім того, пишуть спостерігачі, Тищенко кричав, що він – народний депутат і звинувачував Олександра Шевченка в сепаратизмі. Ба більше, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна.
ЧЕСНО повідомляє, що Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка. Ті, ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили.
Проте спостерігачі нагадують: на відміну від Тищенка, Шевченко – суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів.
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Що пише сам Тищенко
На своєму фейсбуці він зазначає: на виборах перемагає Василь Вірастюк, однак цей результат намагаються сфальшувати. Як і в день голосування, так і зараз на дільничних та окружної виборчих комісіях безпрецедентні порушення, пише він.
Щодо того, чому перебуває на Прикарпатті, пише, що діє у правовому полі і не хоче допустити підробки результатів голосування.
Ми, як народні депутати, зі свого боку будемо робити все можливе виключно в правовому полі, щоб захистити законність і демократичність виборів,
– пише Тищенко.
У дописі він додає відео, яке зняли активісти руху ЧЕСНО. Спостерігачі зафіксували, як люди виходять із дільниці та прямують до запаркованого білого Volkswagen.
У дописі на фейсбук-сторінці громадського руху зауважили, що із цього авто виборцям, які щойно проголосували, роздавали по 500 гривень.
Підрахунок голосів: яка ситуація зараз
- Наразі ЦВК опрацювала 71,79% протоколів виборчих комісій.
- За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,30% голосів.
- На другому місці – Олександр Шевченко – 28,83%. Руслан Кошулинський від "Свободи" – 28,80% на третьому.
Довибори на Прикарпатті: головне
- У виборчому округу № 87 досі не порахували голоси виборців.
- Процес був спершу заблокований через перерахунок голосів, протоколи щодо яких "містили помилки", опісля – через нестачу кворуму.
- 30 березня Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87.
- Того ж дня будинок культури, у якому засідає ОВК оточила поліція і натовп людей: серед них прихильники і Вірастюка, і Шевченка.
- У ніч проти 30 березня підрахунок голосів був призупинений, бо хтось повідомив про мінування дільниці, де засідала ОВК. Повідомлення виявилося фейковим.
- Чинні її члени вранці 31 березня намагались з ними сконтактувати, однак не дочекалися відповіді.
- Довибори в Раду тут провели у неділю, 28 березня. Нардеп-мажоритарник Зіновій Андрійович склав депутатські повноваження, бо його на місцевих виборах обрали очільником Надвірнянської ОТГ.