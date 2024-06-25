Тищенку повідомили про підозру через напад на військового Павлова
Джерело:ДБР
Після подій у Дніпрі Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі людини.
Крім того, повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях.
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Тищенку вручили підозру
Генеральний прокурор повідомив Тищенку про підозру за фактом незаконного позбавлення волі людини – ч. 2 ст. 146 КК України.
За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ,
– заявили в Офісі Генпрокурора.
Крім цього, "підлеглі" Тищенка завдали військовому тілесні ушкодження та незаконно утримували його тривалий час.
Офіс Генпрокурора повідомив, що погодив клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Варто зазначити, що він досі є народним депутатом України.
Як ДБР оголошувало Тищенку підозру: фото
Як щодо інших учасників нападу на військового
Повідомляється, що правоохоронці повідомили про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.
Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають,
– додали у відомстві.
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Варто зазначити, що наразі відомо 2 особи, причетні до нападу на військового у Дніпрі:
- Це поліцейський Богдан Писаренко з Києва. У поліції повідомляли, що він був у Дніпрі у відрядженні.
- Помічниця народного депутата Евеліна Андрієвська. Вона фігурує на сайті Миротворець за "заперечення російської агресії" та "участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками".
Інші нападники були у балаклавах.
Раніше повідомлялося, що поліцейського Богдана Писаренка вже звільнили.