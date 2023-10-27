"Нічого спільного з реальністю": Тишлек прокоментував розслідування про зв'язки з Росією
Джерело:Українська правда
Заступник голови нацполіції Дмитро Тишлек відреагував на розслідування, у якому заявили про зв'язки його сім'ї з Росією. Він заявив, що журналісти спотворили факти.
Розслідування увечері 26 жовтня опублікувало видання Bihus.Info. У ньому журналістка-розслідувачка Леся Іванова заявила, що Тишлек користується авто й нерухомістю партнерів ростовського кримінального авторитета, а його дружина нібито має громадянство Росії.
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Як прокоментував розслідування Тишлек
Замголови Нацполіції заявив, що факти з його біографії, а також відомості з життя сім'ї були викривлені. За його словами, окремі ситуації журналісти нібито доповнили суб'єктивними твердженнями й власними висновками.
Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю,
– заявив Тишлек.
Він також повідомив, що подав заяву до ДБР, аби вони провели власне розслідування щодо нього. Тишлек заявив, що також звернувся з проханням до слідчих, аби усі оприлюдненні у розслідувані дані ретельно перевірили й всебічно оцінили.
Розслідування про зв'язки Тишлека з Росією: головне
- Тишлек працює у системі Нацполіції та МВС протягом усього життя. До 2013 року він працював у МВС на території рідної Донецької області. Після того, як Росія окупувала частину Донеччини, Тишлек почав працювати у МВС України, а у вересні 2023 року отримав посаду заступника голови Національної поліції.
- У розслідуванні журналісти заявили, що від 2019 року Тишлек живе у Києві. Спочатку він мешкав у квартирі, власником якої є ідеолог проєкту "Велике будівництво" Юрій Голик. У вересні та жовтні 2023 року Тишлека помічали у будинку під Києвом, власником якого є Наталья Нечепоренко. Її чоловік Віталій є співвласником ТОВ "Еліт лото", частина акцій цієї компанії також належить ростовському кримінальному авторитету Андрєю Іманалі.
- Дружина Тишлека Олександра Балакай станом на літо 2023 року мала громадянство Росії. Вона не відмовилася від нього від початку повномасштабного вторгнення. Теща Тишлека нині живе у Росії, як і майже усі рідні його дружини.