"Нічого спільного з реальністю": Тишлек прокоментував розслідування про зв'язки з Росією

Заступник голови нацполіції Дмитро Тишлек відреагував на розслідування, у якому заявили про зв'язки його сім'ї з Росією. Він заявив, що журналісти спотворили факти.

Розслідування увечері 26 жовтня опублікувало видання Bihus.Info. У ньому журналістка-розслідувачка Леся Іванова заявила, що Тишлек користується авто й нерухомістю партнерів ростовського кримінального авторитета, а його дружина нібито має громадянство Росії.

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Як прокоментував розслідування Тишлек

Замголови Нацполіції заявив, що факти з його біографії, а також відомості з життя сім'ї були викривлені. За його словами, окремі ситуації журналісти нібито доповнили суб'єктивними твердженнями й власними висновками.

Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю,

– заявив Тишлек.

Він також повідомив, що подав заяву до ДБР, аби вони провели власне розслідування щодо нього. Тишлек заявив, що також звернувся з проханням до слідчих, аби усі оприлюдненні у розслідувані дані ретельно перевірили й всебічно оцінили.

Розслідування про зв'язки Тишлека з Росією: головне