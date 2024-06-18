В ОСУВ "Хортиця" висловилися про тиск росіян на Луганщині
Окупанти активізували атаки, аби вийти на кордони Луганської області. Однак на поточний момент не варто панікувати через повідомлення про тиск російських загарбників.
Керівництво Збройних Сил України в курсі ситуації й російські загарбники отримають адекватну відповідь. Про це в етері телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.
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Чи наступають росіяни на Луганщині
Журналісти озвучили Назару Волошину інформацію щодо ситуації в Луганській області, а саме про угруповання в 10 тисяч особового складу окупаційного війська.
Однак речник ОСУВ "Хортиця" звернувся до українців та закликав їх не панікувати й не підіймати у суспільстві інформацію про те, що російські війська вже наступають.
Я скажу так, що керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо,
– наголосив він.
Що цьому передувало
- Вдень, 18 червня, бійці Третьої окремої штурмової бригади повідомили, що російські війська активізували атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. На штурми позицій українських воїнів противник кидає цілі взводи та роти особового складу.
- За їхніми словами, росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, керовані авіабомби, а також хімічну зброю, яка, як зауважимо, є забороненою.