Тиск на владу Зеленського, – правозахисник про обстріли окупантами гуманітарних коридорів

Росія цинічно зриває всі домовленості щодо гуманітарних коридорів, обстрілюючи їх. Кремль не хоче, щоб мирних людей спокійно вивезли.

Адже Москві вигідно, щоб помирало населення України. Про це в ефірі 24 каналу сказав правозахисник Марк Фейгін.

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"Це – тиск на владу Володимира Зеленського. Мовляв, дивись, гинуть мирні жителі, а ти відмовляєшся іти на поступки, капітулювати", – наголосив Фейгін.

Це показове знищення, – Фейгін

За його словами, Росія використовує низку інструментів для тиску на владу України. Кремль хоче, аби наша держава погодилась на капітуляцію.