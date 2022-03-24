Тиск на владу Зеленського, – правозахисник про обстріли окупантами гуманітарних коридорів
24 березня 2022 , 14:32Читать новость на русском
Росія цинічно зриває всі домовленості щодо гуманітарних коридорів, обстрілюючи їх. Кремль не хоче, щоб мирних людей спокійно вивезли.
Адже Москві вигідно, щоб помирало населення України. Про це в ефірі 24 каналу сказав правозахисник Марк Фейгін.
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"Це – тиск на владу Володимира Зеленського. Мовляв, дивись, гинуть мирні жителі, а ти відмовляєшся іти на поступки, капітулювати", – наголосив Фейгін.
Це показове знищення, – Фейгін
За його словами, Росія використовує низку інструментів для тиску на владу України. Кремль хоче, аби наша держава погодилась на капітуляцію.
Інші міста (окрім Маріуполя – 24 канал) вони просто захопити не можуть, не враховуючи Херсона, який перебуває під Москвою. Я думаю, що це показове знищення. Це потрібно сприймати як спосіб шантажу, тиску на українську владу, аби вона погодилася на вимоги, які висуває Москва для капітуляції.