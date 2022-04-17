Тиск збільшуватиметься, – політолог пояснив, навіщо окупантам зараз Маріуполь

Перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія планувала, що символом "перемоги" для неї стане "взяття" Києва. Однак у російської армії нічого не вийшло, тож тепер до 9 травня вони планують захопити хоча б Маріуполь.

Про це заявив російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін в ефірі 24 каналу.

До теми Понад 100 тисяч мирних жителів Маріуполя страждають від голоду, – Денісова

За його словами, Маріуполь має велике стратегічне значення для росіян. Там є порт та потужний інфраструктурний вузол.

Однак у Росії розуміють, що вигнати українських захисників з добре укріпленого району технічно важко, тому, скоріш за все, окупанти намагатимуться підтримувати облогу міста.

Думаю, вони нарощуватимуть там тиск, щоб потім можна було "зняти" війська з Маріуполя й посунути їх на зустріч удару з Харківського напряму,

– зазначив політолог.

До теми – Росія може піти на захоплення Маріуполя і під час "припинення вогню": дивіться відео