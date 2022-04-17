Тиск збільшуватиметься, – політолог пояснив, навіщо окупантам зараз Маріуполь
Перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія планувала, що символом "перемоги" для неї стане "взяття" Києва. Однак у російської армії нічого не вийшло, тож тепер до 9 травня вони планують захопити хоча б Маріуполь.
Про це заявив російський опозиційний політолог Дмитро Орешкін в ефірі 24 каналу.
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За його словами, Маріуполь має велике стратегічне значення для росіян. Там є порт та потужний інфраструктурний вузол.
Однак у Росії розуміють, що вигнати українських захисників з добре укріпленого району технічно важко, тому, скоріш за все, окупанти намагатимуться підтримувати облогу міста.
Думаю, вони нарощуватимуть там тиск, щоб потім можна було "зняти" війська з Маріуполя й посунути їх на зустріч удару з Харківського напряму,
– зазначив політолог.
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