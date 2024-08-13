Погрожував гранатою: на Прикарпатті п'яний чоловік влаштував конфлікт у ресторані

У Тисмениці нетверезий чоловік погрожував гранатою в ресторані. Його вже затримали.

Так, днями в одному з ресторанів на Івано-Франківщині чоловік конфліктував з відвідувачами та погрожував, ймовірно, бойовою гранатою. Затриманому вже оголосили про підозру.

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У Тисмениці чоловік погрожував гранатою в ресторані

У поліції розповіли, що перелякані жителі Тисмениці зателефонували на 102 близько 22 години. Коли правоохоронці прибули на місце, встановили, що чоловік у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів ресторану.

Хуліган вдарив в обличчя 31-річного чоловіка, завдавши йому тілесних ушкоджень. Окрім того, відкрито демонстрував предмет, зовні схожий на бойову гранату Ф-1. Далі втік, а боєприпас викинув.

Втім, поліцейські оперативно встановили особу правопорушника – 51-річного чоловіка, раніше не судимого. Гранату зайшли неподалік від місця події, вилучили й направили на експертизу.

У Тисмениці чоловік погрожував підірвати гранату / Фото поліції

Уже незабаром чоловіка затримали вдома. Слідчі оголосили йому про підозру за статтею "Хуліганство". Тепер місцевому жителю загрожує від обмеження волі до ув'язнення на строк від 3 до 7 років.