Тиснемо на флангах і пробуємо контратакувати, – Череватий про просування ЗСУ в Бахмуті

Сили оборони продовжують витісняти ворога з Бахмутського напрямку. Зокрема, українські військові намагаються контратакувати і тиснути по флангах у передмісті. За добу їм удалося просунутися на 200 – 400 метрів.

Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою.

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Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, – Південно-Західну частину міста.

Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися,

– розповів Череватий.

Речник також прокоментував заяву ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина про намір піти з Бахмута.

"Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в'язниць", – зазначив Череватий.

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