"Тисяча Зеленського" може не надійти 19 грудня: коли чекати грошей

Програма з виплати українцям тисячі гривень за вакцинацію має розпочатись 19 грудня. Мінцифри попереджає, що всі бюрократичні проблеми мають вирішити до 20 грудня.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, гроші почнуть приходити на рахунки українців 20 – 21 грудня. Водночас міністр заздалегідь попереджає, що можуть виникнути проблеми, бо реєстри не завжди витримують навантажень.

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Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку,

– сказав Федоров.

Міністр сподівається, що гроші українці таки отримають раніше.

Що відомо про "тисячу Зеленського"

2 грудня Верховна Рада проголосувала за закон президента про виділення тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу. Програма передбачає підтримку бізнесу, який постраждав під час пандемії.

Гроші можна буде отримати через Дію. З 13 грудня почав діяти пілот проєкту. Повноцінно заявки прийматимуть з 19 по 29 грудня. Гроші буде неможливо буде одержати готівкою. Їх видаватимуть через Дію як так званий сертифікат на певні види послуг

Людина за цим "сертифікатом" чи "депозитом" зможе обрати кілька послуг. Наприклад, поїхати в інше місто, відвідати музей, виставу, чи інший культурний захід.

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