Тисячі людей у Вашингтоні вимагали закрити небо над Україною

Поблизу Білого дому 7 березня відбулася масштабна акція за безпілотну зону над Україною. На мітинг вийшли тисячі людей.

Вони вимагали закрити небо, посилити українські оборонні можливості та санкції проти Росії.

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На тлі руйнівних бомбардувань цивільних територій, а також загрози ядерного армагедону на Запорізькій АЕС з боку військ РФ українська громада та небайдужі союзники вимагають збільшити допомогу США для України,

– заявили організатори мітингу.

Вони також зауважили на посиленні гуманітарної кризи, яка зараз виходить за кордон України й поширюється на інші європейські держави та потребує нагальної відповіді.

Учасники акції тримали у руках плакати:

"Забезпечте безполітну зону!";

"Зупиніть війну в Україні!";

"Закрийте наше небо!";

"Підтримайте Україну!".

Україна потребує більше допомоги

Співорганізатор мітингів Ярослав Гетьман пояснив, що головна мета заходу – закликати Джо Байдена й інших лідерів визнати, що Україна потребує більше допомоги.

Ми вдячні за ту допомогу, яка була надана до цього часу, але ми просимо, щоб усі російські банки були відрізані від системи SWIFT, щоб США припинили купувати нафту в Росії, щоб Європа дала літаки Україні та щоб закрили небо над Україною, захистили її від ракет, ворожих літаків і бомб,

– сказав активіст.

До слова, США дали "зелено світло" тим країнам НАТО, які хочуть постачати винищувачі Україні.

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