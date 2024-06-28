"Демократи вже рвуть на собі волосся": політтехнолог підсумував дебати між Байденом і Трампом

Чинний президент США Джо Байден виглядав не надто добре на дебатах з Дональдом Трампом. Він дещо розчарував.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що більшість телеглядачів вважає, що на дебатах виграв Трамп. За нього проголосувало 67%, а за Байдена – 33%. Напередодні розподіл був 45% – 55% на користь Трампа.

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Які висновки можна зробити

Як наголосив Тизенгаузен, такі показники – це ще не крах для демократів. Але ситуація досить близька до нього.

Це не крах, але близько. Демократи взагалі рвуть собі волосся. Там на зв'язку з головними спонсорами демократів був один з журналістів. Там було багато різних виразів, які не можна казати. Байден розчарував однопартійців, ключових спонсорів. Він не виглядав жваво,

– сказав Тизенгаузен.

При цьому ще буквально в березні у Байдена була потужна промова у Конгресі. Цього разу йому не вийшло бути переконливим. При цьому Трамп теж перебуває в досить похилому віці. І незрозуміло, чому взагалі не "дають дорогу молодим".

Часто лунає питання – а чому ж такі вікові кандидати? Не подумайте про ейджизм. Але люди відпочивати мають. Президент США – це багато трансатлантичних перельотів, навантаження, інтелектуальний та емоційний тиск,

– підкреслив Тизенгаузен.

Дональд Трамп виглядав дещо активніше. Важливий позитив – він назвав ультиматум Путіна щодо України недопустимим. Але все одно були заяви, які не сподобалися. Зокрема Трамп знову почав розповідати, що Путін не почав би повномасштабну війну, якби на чолі США був президент, якого російський диктатор поважає.

Не треба дивитися на Путіна через призму "поважає – не поважає". Байден правильно казав, що Путін – військовий злочинець. Думаю, що Трамп хотів би мати такий інструментарій, який є у Путіна. Не подобається ЗМІ? Закриваєш його. Хочеш посадити опонента? Саджай,

– вважає Тизенгаузен.