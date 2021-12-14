Тижні провів у реанімації: в Туреччині помер український моряк

Українській моряк 12 грудня помер у лікарні в Туреччині після кількох тижнів у реанімації. В лікарню він потрапив ще 28 листопада з отруєнням.

Відомо, що моряк вантажного судна спершу нібито випив горілки, а потім дезінфектор. Чоловіка забрали до лікарні Самсуна, біля берегів якого було судно.

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Моряк був у комі

26-річний українець Максим Стовба служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.

Опинившись у лікарні після отруєння, чоловік впав у кому.

Лікарі намагалися його врятувати, але це не допомогло. Українським моряк помер у реанімації.

Смерті українських моряків