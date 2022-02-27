Ткаченко просить позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО
27 лютого 2022 , 20:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Олександр Ткаченко просить позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.
Міністр культури наголосив, що Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Відповідь щодо виключення Росії очікують отримати в найкоротші терміни.
Росія бомбить культурні об'єкти України
Ткаченко додав, що збройний наступ Росії на Україну знищує численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини в Україні.
"Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки та археологічні об’єкти перебувають під загрозою артилерійських обстрілів та неконтрольованого руху важких військових вантажівок", – наголосив міністр.