Олександр Ткаченко просить позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини.

Міністр культури наголосив, що Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Відповідь щодо виключення Росії очікують отримати в найкоротші терміни.

Росія бомбить культурні об'єкти України

Ткаченко додав, що збройний наступ Росії на Україну знищує численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини в Україні.

"Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки та археологічні об’єкти перебувають під загрозою артилерійських обстрілів та неконтрольованого руху важких військових вантажівок", – наголосив міністр.