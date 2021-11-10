Ткаченко йде у відставку з Міністерства культури, – ЗМІ

Найближчим часом в українському уряді може відбутися чергова ротація. ЗМІ повідомили, що Олександр Ткаченко йде з посади міністра культури.

Ймовірно, що очільник відомства подасть заяву про відставку голові парламенту вже завтра, 11 листопада. Джерела розповіли, що стало для нього "останньою краплею".

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Все через позицію щодо відокремлення Держкіно

10 листопада уряд підтримав відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики. Сталося це під час закритого засідання, повідомив співрозмовник видання. Й додав, зо Ткаченко дізнався про таке рішення постфактум, адже сам перебуває у відрядженні в Парижі. Там міністр бере участь у 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

Що відомо про ситуацію з Держкіно

Сам Ткаченко, як стверджує джерело, виступав проти відповідного відокремлення. Мовляв, воно суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як чиновник очолив Мінкульт.

Співрозмовник "УП. Життя" зазначив, що уряд перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. При чому, зробили це без погодження з Мінкультом. "Юридично такий орган як Держкіно не може залишатись у статусі ЦОВВ (центральний орган виконавчої влади – 24 канал). Тепер він має стати Міністерством кіно", – пояснив він.

Ткаченку з лютого не затверджують створення окремих центральних органів, як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини,

– зауважило джерело.

Як пояснив інформатор, у Кабміні обґрунтовували таку позицію тим, що ці структури потрібно залишити у міністерстві. "Це так само суперечить логіці впровадження ЦОВВ", – підкреслив він.

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