"Сьогодні не ігноруємо тривогу": у ЗСУ відреагували на допис заступника міністра Ткаченка

Зранку 27 березня заступник міністра з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко закликав українців на ігнорувати повітряні тривоги цього дня. У ЗСУ вже відреагували на його слова.

Так, у середу зранку він опублікував короткий допис щодо повітряних тривог. У ньому заступник міністра з питань розвитку стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко звернувся як до українців загалом, так і до балансоутримувачів укриттів.

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Закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них,

– написав він у своєму телеграмі.

На це вже відреагували у ЗСУ. В ефірі Новини Live начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталія Гуменюк зазначила, що подібного роду попередження постійно актуальні.

Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки,

– наголосила вона.

Вона зауважила, що пасувало б спитати у пана Ткаченка, чому саме сьогодні у нього з'явився відповідний допис. Водночас додала, що якщо прибрати дату, то його слова могли б стати відмінним нагадуванням для кожного. Наталія Гуменюк наголосила, що в умовах війни взагалі не варто ігнорувати повітряні тривоги.

Гуменюк пояснила свою заяву щодо масованого обстрілу "Цирконами"

В ефірі телемарафону вона зазначила, що її слова про накопичення російськими військовими "Цирконів" означають, що загарбники можуть завдавати відповідних ударів. І що це слід враховувати.

Практику ми вже бачили. Удар по Києву балістикою з Криму означає, що ворог вишукує способи, яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків, і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО,

– зазначила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ усвідомлюють, які види озброєння готова застосувати Росія. Вона додала, що російські загарбники не зупиняються та продовжують модернізувати своє озброєння, а також вишукують способів тиснути по всій території України, а не лише по прифронтових територіях.