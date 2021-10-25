У ТКГ розповіли, чи розглядають варіант з заміною Кравчука

Член української делегації у Тристоронній контактній групі прокоментував ситуацію щодо варіанту заміни Леоніда Кравчука, який лікується. Гармаш запевнив, що наразі варіант заміни не розглядають.

Сергій Гармаш заявив, що наразі є люди, які замінюють Кравчука. Про це член ТКГ заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

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Питання кадрів не стоїть, – Гармаш

Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи,

– заявив Гармаш.

Він пояснив, що наразі його замінює віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Якщо не може Резніков – у нас є ще один заступник голови делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ – 24 канал). Вони всі досить ефективні, тому наразі питання кадрів не стоїть", – пояснив Гармаш.

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