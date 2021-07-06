У ТКГ ротації "високого рівня": йде спецпредставниця ОБСЄ Гайді Ґрау, – ЗМІ

Спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ пані посол Гайді Ґрау незабаром вийде з переговорів. На її місце вже визначили наступника.

Інформацію про вихід з переговорів Гайді Ґрау ЗМІ надало близьке до переговорного процесу джерело. Інформацію про кадрові ротації на своєму фейсбуці анонсував і учасник ТКГ Сергій Гармаш.

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У ТКГ кадрові зміни "високого рівня"

Джерело ЗМІ розповіло: те, що Гайді Ґрау іде – це вже факт. Втім, на прийдешньому засіданні ТКГ 7 липня "про вихід Гайді Ґрау може бути поки що офіційно не оголошено".

Чому спеціальна представниця йде – наразі інформації немає. Як повідомило джерело, наступника Ґрау вже визначено. Втім, це не представниця США, яка також входить до складу в ОБСЄ.

Наразі не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш написав, що "на засіданні 7 липня очікується оголошення кадрової ротації "високого рівня".

Що відомо про Гайді Ґрау

Джерело: Вікіпедія