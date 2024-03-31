На тлі чергової атаки Росії Польща та союзники знову підняли у небо винищувачі

Окупанти запустили ракети по Україні. Сусідня Польща активізувала літаки задля забезпечення безпеки свого повітряного простору.

Вранці Росія розпочала масовану атаку на Україну. Після тривалих маневрувань усі ракети полетіли у напрямку західних областей, які межують із Польщею.

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Варшава реагує на небезпеку

31 березня Оперативне командування Польщі у соцмережі "Х" повідомило про активізацію своєї авіації, а також попередило жителів південно-східній частини країни про можливе підвищення рівня шуму.

Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі,

– йдеться у повідомленні військових.