На тлі чергової атаки Росії Польща та союзники знову підняли у небо винищувачі
Джерело:Оперативне командування Польщі
Окупанти запустили ракети по Україні. Сусідня Польща активізувала літаки задля забезпечення безпеки свого повітряного простору.
Вранці Росія розпочала масовану атаку на Україну. Після тривалих маневрувань усі ракети полетіли у напрямку західних областей, які межують із Польщею.
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Варшава реагує на небезпеку
31 березня Оперативне командування Польщі у соцмережі "Х" повідомило про активізацію своєї авіації, а також попередило жителів південно-східній частини країни про можливе підвищення рівня шуму.
Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі,
– йдеться у повідомленні військових.