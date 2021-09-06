На тлі масштабних навчань "Захід-2021": Росія нарощує кількість резервістів в армії

У російському міністерстві оборони заявили про збільшення кількості резервістів в армії. Таку заяву Росія зробила еред проведенням масштабних навчань "Захід-2021".

Російські резервісти наразі проходять навчання в Калінінградській області. Про це повідомили у відомстві.

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Росія заявила про збільшення кількості резервістів

Наразі ухвалили рішення про нарощування чисельності резервістів,

– розповіли у російському відомстві.

Однак там не назвали про яку кількість військових мовиться. Однак похизувались, що вперше Росія залучила резервістів ще у 2016 році.

До речі, 12 серпня начальник організаційно-мобілізаційного управління Південного військового округу, полковник Костянтин Запатоцкій заявив, що до кінця серпня планується створити бойовий армійський резервний склад з 38 тисяч людей.

Навчання "Захід-2021": що відомо

Росія разом з Білоруссю проводить навчання "Захід-2021". Вони заплановані на 10 – 16 вересня. Їхня тема – "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".

Напередодні їх початку Лукашенко поговорив телефоном з Путіним та заявив, що Білорусь разом з Росією візьме участь у військових навчаннях "Захід-2021", адже нібито "воювати доведеться разом". Кремль скерує в Білорусь орієнтовно 2,5 тисячі російських військових.

У Вільнюсі розповіли, що ці навчання – перший крок для військової інтеграції Росії та Білорусі. Саме тому частина сил та техніки може вже залишитись на білоруській території та у Західному військовому окрузі Росії.