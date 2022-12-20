Через загрозу наступу Росії на Молдову Санду провела засідання Вищої ради безпеки країни

На тлі останніх новин про те, що Росія може розпочати наступ на Молдову, президентка країни Мая Санду провела засідання Вищої ради безпеки. Воно відбулося 19 грудня.

Зокрема, говорили про ризики у сфері кібербезпеки. В адміністрації президентки Молдови повідомили, що керівники профільних установ відзвітували про заходи, вжиті для зміцнення потенціалу кіберзахисту держави.

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Про що говорили на засіданні Вищої ради безпеки

Також обговорили моніторинг та реагування на кібератаки, законодавчі зміни, які були б корисними у цій сфері.

Отримали рекомендації щодо того, як оптимізувати процеси кібербезпеки, як реорганізувати систему моніторингу та реагування на кібератаки,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у листопаді низка ресурсів молдовських посадовців постраждали від втручання хакерів. Хакери зламали офіційні телеграм-канали Президентки Молдови Маї Санду та віцепрем'єра Андрія Спину і опублікували там повідомлення про нібито корупцію в держорганах.

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