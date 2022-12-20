Через загрозу наступу Росії на Молдову Санду провела засідання Вищої ради безпеки країни
Джерело:Newsmaker
На тлі останніх новин про те, що Росія може розпочати наступ на Молдову, президентка країни Мая Санду провела засідання Вищої ради безпеки. Воно відбулося 19 грудня.
Зокрема, говорили про ризики у сфері кібербезпеки. В адміністрації президентки Молдови повідомили, що керівники профільних установ відзвітували про заходи, вжиті для зміцнення потенціалу кіберзахисту держави.
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Про що говорили на засіданні Вищої ради безпеки
Також обговорили моніторинг та реагування на кібератаки, законодавчі зміни, які були б корисними у цій сфері.
Отримали рекомендації щодо того, як оптимізувати процеси кібербезпеки, як реорганізувати систему моніторингу та реагування на кібератаки,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, у листопаді низка ресурсів молдовських посадовців постраждали від втручання хакерів. Хакери зламали офіційні телеграм-канали Президентки Молдови Маї Санду та віцепрем'єра Андрія Спину і опублікували там повідомлення про нібито корупцію в держорганах.
Росія планує вторгнення до Молдови
- Росія готує нове вторгнення, країна-терористка планує наступ до Молдови у 2023 році.
- Про це заявив директор Служби розвідки та безпеки Александр Мустяца. За словами чиновника, аналізуються кілька сценаріїв, у яких Москва спробує включити наземне вторгнення через Північ України у напрямку Молдови.
- Він заявив, що наразі питання не в тому, чи Росія розпочне новий наступ на Молдову, а в тому, "коли це відбудеться". Александр Мустяца зазначив, що йдеться про січень, лютий або березень і квітень.
- За його інформацією, найбільший склад боєприпасів у Європі, який у селі Колбасна в Придністров'ї, охороняється росіянами з максимальною пильністю. Однією із гіпотез є використання цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.
- Росія неодноразово прямо погрожувала Молдові, зокрема через зближення Кишинева та ЄС. Глава російського МЗС Сєргєй Лавров попереджав, що будь-які дії Молдови щодо невизнаного Придністров'я вважатимуться нападом на Росію.